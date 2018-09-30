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Ганцевичский район: в результате наезда на дерево пострадала женщина-водитель

01.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.09.2018 около 17:22 часов в Ганцевичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59293.php

Ганцевичский район: в результате наезда на дерево пострадала женщина-водитель

По предварительной информации: 40-летняя жительница г. Ганцевичи, управляя автомобилем марки «Ситроен Ксара Пикассо», двигалась по а/д Р-105 (Ганцевичи-Логишин), по направлению от аг. Хотыничи к г. Ганцевичи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59293.php

Ганцевичский район: в результате наезда на дерево пострадала женщина-водитель

На 2-ом км а/д Р-105, выполняя маневр обгона автомобиля марки «Москвич», женщина не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет и совершила наезд на дерево. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована в УЗ «Ганцевичское ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59293.php

Ганцевичский район: в результате наезда на дерево пострадала женщина-водитель

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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29.09.2018 около 17:22 часов в Ганцевичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 40-летняя жительница г. Ганцевичи,...
 
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