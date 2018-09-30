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«Человек-анекдот» Игорь Маменко едет в Брест с новой программой

01.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Человек-анекдот» Игорь Маменко едет в Брест с новой программой, включающей как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем убойные хиты. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59289.php

«Человек-анекдот» Игорь Маменко едет в Брест с новой программой


Жителей Бреста ждут искры народного юмора и самые забавные истории со всего света от мастера удивительно смешных перевоплощений Игоря Маменко. 7 октября обхохотаться на живом выступлении популярного юмориста можно будет в СК «виктория». 
На его яркий талант юмориста обратили внимание все страны СНГ. Так зажигательно, самобытно и органично обыгрывать смешные рассказы и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик не оставляют никого без эмоций на его концертах. Как никто другой, Игорь Маменко колоритно представляет своих персонажей, обыгрывает каждый сюжет, каждую интонацию. Игорь Маменко заводит зал, не успев поздороваться. 
Одна неувязка – от его появления на сцене начинает болеть животик... Со смеху! Этот красивый комедийный артист – в жизни тоже очень радостный, добрый и отзывчивый человек. Грусть и тоска ему не знакомы, он шутит всюду и всегда. 

До того, как стать юмористом, Игорь Маменко работал в цирке акробатом, но как он сам сейчас говорит: «В то время у меня не было живота». Пришлось переквалифицироваться в артиста разговорного жанра. И весьма успешно! 
Миниатюры и монологи про любимую тещу Лидию Сергеевну, соседа, жену с любовником стали настоящими хитами, которых ждут зрители на каждом концерте. А еще Игорь Маменко добился признания критиков и коллег по цеху. С 2005 года он носит почетное звание Заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2008 был награжден премией «Золотой Остап». 
Маменко известен как один из лучших рассказчиков анекдотов, которому каждый раз удается сорвать овации. В его обширной коллекции найдутся байки на любой вкус. Для своих концертных программ артист выбирает их лично и подходит к этому очень ответственно – обязательно спрашивает разрешения исполнить анекдот на публике у того, кто его впервые рассказал. Закономерно Игорь Маменко получил в народе почетное звание – «человек-анекдот». 

Цена билета: 30.00-55.00 руб. 
БИЛЕТ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Билеты можно приобрести в концертных кассах филармонии: 
● остановка «ЦУМ», тел: 95-93-01, время работы: 12:00-19:00; 
● в здании филармонии (ул.Орджоникидзе,14), тел.: 95-93-02, время работы с 10.00-18:30 (суббота, воскресенье выходной).

 
Теги: Брест
 
 
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«Человек-анекдот» Игорь Маменко едет в Брест с новой программой, включающей как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем...
 
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