Брест: в результате наезда на осветительную опору травмирован 44-летний мужчина

29.09.2018 около 12:20 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Тойота Приус», двигался по ул. Янки Купалы, в направлении от ул.Ленинградской к ул. Гродненской.



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Вблизи кругового движения расположенного на перекрестке ул.Янки Купалы и ул. Гродненской, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору.



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В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП».

По факту ДТП проводится проверка.