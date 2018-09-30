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Брест: в результате наезда на осветительную опору травмирован 44-летний мужчина
01.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
29.09.2018 около 12:20 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Тойота Приус», двигался по ул. Янки Купалы, в направлении от ул.Ленинградской к ул. Гродненской.
Вблизи кругового движения расположенного на перекрестке ул.Янки Купалы и ул. Гродненской, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору.
В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП».
По факту ДТП проводится проверка.
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29.09.2018 около 12:20 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
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