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Брест: в результате наезда на осветительную опору травмирован 44-летний мужчина

01.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.09.2018 около 12:20 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59288.php

Брест: в результате наезда на осветительную опору травмирован 44-летний мужчина

По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Тойота Приус», двигался по ул. Янки Купалы, в направлении от ул.Ленинградской к ул. Гродненской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59288.php

Брест: в результате наезда на осветительную опору травмирован 44-летний мужчина

Вблизи кругового движения расположенного на перекрестке ул.Янки Купалы и ул. Гродненской, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59288.php

Брест: в результате наезда на осветительную опору травмирован 44-летний мужчина

В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП».

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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29.09.2018 около 12:20 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
 
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