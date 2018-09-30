Когда человеку болит зуб, он непременно об этом говорит, принимает обезболивающее или обращается к врачу. Но не бездействует! Единственный вариант, кроме физической невозможности, когда человек не говорит о зубной боли - когда зуб не болит или зуб отсутствует.



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Бреста прошла в пустом зале горисполкома" alt="Почему брестчанам «не болит голова»? Презентация генерального плана застройки Бреста прошла в пустом зале горисполкома">



Очевидно, брестчанам «ничего не болит», качество жизни в городе находится на высоком уровне. Настолько высоком, что улучшать нечего, а власти безупречно выполняют свою работу и помогать им или корректировать их действия нет необходимости.

Презентация генерального плана застройки Бреста прошла в пустом зале горисполкома. О чем это может говорить? Рассмотрим ряд предположений.

Как обозначено выше, всех устраивают решения властей. И я склонен думать именно так.

Но для объективности предложу альтернативные варианты.

Люди просто не знают о самом мероприятии и времени его проведения, хотя на сайте горисполкома и в «Брестском Вестнике» данная информация представлена. Такое предложение имеет основания. Стоит признать, что основная активная часть общества мало интересуется жизнью города и сайты городской власти не популярны у массового читателя. Дабы упредить возможные оправдания со стороны горожан об «мы не знали» властям разумно было бы для более продуктивного информирования активнее представлять информацию через популярные городские порталы, сообщества и паблики.



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фото - горисполком

Ещё одно предположение. Горожане знают о запланированных мероприятиях, но необходимость трудиться «света белого не видя», чтобы обеспечить достойное существование не позволяет людям участвовать в обсуждениях. Согласиться с данным предположением сложно. Посмотрите на улицу Советскую и Набережную в конце рабочего дня и наполненность кафе города. Советская полна людьми, свободных мест в кафе нет. Вывод: выбор людей очевиден. Это ни хорошо, ни плохо. Это свободный выбор наших граждан. Но это свидетельствует о наличии и свободного времени, и средств у людей.

Бытует мнение, что люди не приходят на обсуждения по причине разочарованности от действий власти и убеждённости, что от простых людей ничего не зависит. Полагаю, это отговорка. Некоторые люди разочарованы и в судебных решениях, но свои интересы защищают в суде, значит, убеждены в его действенности.

Остаётся вариант неудобного для посещения времени, но согласиться с ним безоговорочно тоже нет оснований. В конце рабочего дня многие увлечены домашними и личными проблемами и это их свободный выбор. Но ведь подобные значимые мероприятия происходят не каждый день.

Каким образом кроме продуктивного информирования исправить данную ситуацию? Как вовлечь граждан в мероприятия, от которых зависит будущее молодого поколения?

Видится, что разумно добровольно принудительно от предприятий и организаций назначать представителей и желательно из простых людей. Пусть они и не способны внести обоснованные коррективы ввиду недостатка знаний, но работа сарафанного радио будет обеспечена. Ведь то, что говорится в высоких кабинетах, всегда было сокрыто от обычных граждан, по крайней мере, они именно так считают, а тут их просят поучаствовать. Это повысит их понимание личной значимости, ответственности и простимулирует интерес к хозяйственной части города.

Возможно, предложение видение не отражает действительной ситуации. Вы можете изложить ваше представление в комментариях.