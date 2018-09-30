Уклонист считал детей не родными. Отцовство подтвердила экспертиза

Мужчина не хотел платить алименты, заявляя, что дети не его. Точки над «і» расставила судебно-генетическая экспертиза.



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После развода двое детей остались с матерью, платить алименты 48-летний житель Яжевок не спешил по причине того, что сомневался в отцовстве. За время «сомнений» - этот и прошлый год – пока сельчанин некоторое время официально не работал и алименты не выплачивал в установленном размере, выросла приличная сумма – более 2.500 рублей.

Спор разрешила судебно-генетическая экспертиза. Согласно выводам, мужчина всё же являлся отцом двоих несовершеннолетних детей.

Однако, поскольку родитель на протяжении более чем трёх месяцев не платил алименты, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174 УК РБ «Уклонение родителей от содержания детей»

Как сообщила Медиа-Полесью старший помощник прокурора Лунинецкого района Инна Дерман, суд Лунинецкого района признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ареста сроком на три месяца.

Приговор не вступил в силу.