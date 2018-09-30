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Где в Бресте и по области 1 октября 2018 года будут контролировать скоростной режим камерами
01.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
01.10.2018 - 07.00-20.00 - г. Кобрин, ул. Дружбы - д. №158 - 60 км/ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 01.10.2018 - 07.00-20.00 - г. Кобрин, ул. Дружбы - д. №158 - 60 км/ч 07.00-20.00 - М-1/Е30 Кобринский р-н - 65+700 - 90/70 км/ч 08.00-20.00 - Р-85,...
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