Перспективы молодежной интеграции Беларуси и России обсудили участники видеомоста

Перспективы молодежной интеграции Беларуси и России обсудили 28 сентября во время видеомоста “Открытый диалог” в рамках V Форума регионов Беларуси и России. Онлайн-общение было организовано на двух площадках Минска и Москвы. Участниками видеомоста стали представители молодежной секции V Форума регионов Беларуси и России – школьники, студенты, работающая молодежь из разных регионов.

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