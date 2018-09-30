Читаем «Городокский вестник» вместе

В сентябре центральная районная библиотека пригласила жителей Городка и района принять участие в фотомиксе «Читая Городок». Граждане с удовольствием приносили фотографии, на которых они с удовольствием проводят время за чтением книг, журналов. Многие участники фотомикса в качестве любимого издания выбрали районную газету «Городокский вестник».

С 1 по 15 сентября городокчане приняли активное участие в акции «Подари книгу библиотеке». Полки учреждения культуры пополнились новыми книгами, которые сюда принесли С. Комлёва, Т. Богданова, А. Батюлёва, Э. Згирская, Н. Косачёва и др.

Также в начале сентября в Городокской центральной районной библиотеке были названы самые активные читатели, которые на протяжении многих лет остаются верными печатному слову. В их число вошли Г. Короткова, Р. Евдокимова, С. Якубовская, А. Кононова, А. Ануфриев и др.

Любовь ШЛЯЙКО.

Снимок Алены Семеновой, г. Городок.





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