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Читаем «Городокский вестник» вместе
01.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
В сентябре центральная районная библиотека пригласила жителей Городка и района принять участие в фотомиксе «Читая Городок». Граждане с удовольствием приносили фотографии, на которых они с удовольствием проводят время за чтением книг, журналов. Многие участники фотомикса в качестве любимого издания выбрали районную газету «Городокский вестник».
С 1 по 15 сентября городокчане приняли активное участие в акции «Подари книгу библиотеке». Полки учреждения культуры пополнились новыми книгами, которые сюда принесли С. Комлёва, Т. Богданова, А. Батюлёва, Э. Згирская, Н. Косачёва и др.
Также в начале сентября в Городокской центральной районной библиотеке были названы самые активные читатели, которые на протяжении многих лет остаются верными печатному слову. В их число вошли Г. Короткова, Р. Евдокимова, С. Якубовская, А. Кононова, А. Ануфриев и др.
Любовь ШЛЯЙКО.
Снимок Алены Семеновой, г. Городок.
Подробнее читайте в №74 от 28.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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В сентябре центральная районная библиотека пригласила жителей Городка и района принять участие в фотомиксе «Читая Городок». Граждане с удовольствием приносили...
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