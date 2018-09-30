Полковник в отставке, многие годы жизни отдавший службе в Пограничных войсках КГБ СССР, Иван Пименович Яковлев (на снимке) из агрогородка Вировля уверен, что каждый человек проживает жизнь по собственному сценарию. Статный мужчина на некоторое время вновь возвращается в прошлое, листая памяти станицы, на которых запечатлены веселые и печальные моменты жизни, люди, оставившие неизгладимый след в судьбе пограничника, различные уголки необъятного Советского Союза.





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