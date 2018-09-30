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Крымский мост открыли для движения грузовых автомобилей

01.10.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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В полночь 1 октября все действовавшие на новом участке автодороги А290 по Крымскому мосту ограничения были сняты. Мост открыли для движения грузовых автомобилей.

Временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, было введено на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».

Как сообщает издание «Керчь.Инфо», в полночь фуры одновременно выехали на мост со сторон Керчи и Тамани. Несмотря на то, что колонны составили больше километра, пробок во время движения не было.

Напомним, движение по мосту для легковых автомобилей в обе стороны открылось 16 мая. Пропускная способность — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год. Поезда планируют запустить в следующем году.

 
 
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В полночь 1 октября все действовавшие на новом участке автодороги А290 по Крымскому мосту ограничения были сняты.
 
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