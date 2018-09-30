Согласитесь, с каждым годом время летит все быстрее и быстрее, и, вполне возможно, вы и оглянуться не успеете, как из легких на подъем девушки или юноши превратитесь в бабушку или дедушку. Но, поверьте, это совсем не значит, что все самое интересное уже позади и остается лишь перебирать в памяти воспоминания. Жизнь продолжается, и сколько всего еще можно успеть осуществить и воплотить в жизнь! Именно так считает наша сегодняшняя героиня Тамара Ефименко.





Родилась и выросла Тамара Михайловна на Будакошелевщине, в д. Струки, в семье рабочих: мать трудилась в сельском хозяйстве, отец – в лесном. Неудивительно, что женщина с детства была привычна к труду и сельская жизнь была ей не чужда. После окончания сельскохозяйственной академии в Горках по специальности «бухгалтер-экономист» юная Тамара вернулась на малую родину: сперва работала экономистом в совхозе «Коминтерн», после переехала в районный центр, где трудилась на птицефабрике, в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, в налоговой инспекции, откуда 15 лет назад и ушла на заслуженный отдых.

Однако на этом ее активная жизнь не закончилась. С выходом на пенсию она, наконец-то, смогла посвятить себя своему обожаемому хобби – пению. Тамара Михайловна – завсегдатай отделения дневного пребывания для пожилых граждан территориального центра социального обслуживания населения, участница ансамблей «Вяснянка», «Сябрына», является постоянной участницей всевозможных конкурсов и творческих мероприятий, на которых неоднократно становилась победительницей и занимала призовые места как в составе музыкальных коллективов, так и в качестве индивидуальной исполнительницы. Женщина признается: «Музыка – мой стимул к жизни. С ней я обретаю второе дыхание».

Но женское счастье было бы неполным без счастливой семьи. В браке у Тамары Ефименко родились двое сыновей, она – счастливая бабушка двоих внуков. И всех членов своей дружной семьи она неизменно учит простым, но таким важным человеческим истинам: верить в людей, жить по совести, справедливо и честно.

– Накануне Дня пожилых людей хочу пожелать своим друзьям, знакомым и всем пожилым жителям района прежде всего крепкого здоровья, побольше положительных эмоций и позитива. И помните: в нашем возрасте нельзя попусту тратить время на уныние и печалиться. Давайте наслаждаться жизнью и радоваться каждому дню!

Марина КРАСНИК.

Фото автора.