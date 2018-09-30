"Нефтянка", ресторанный бизнес и другие: в каком состоянии экономика России и Беларуси



Фото с сайта stuff.co.nz

Где генерируются прибыль и убытки в экономиках Беларуси и России? Наш экономический обозреватель Дмитрий Иванович проанализировал финансовые результаты — и по отдельным видам деятельности, и по регионам за I полугодие 2018 года. Вот что получилось — смотрите и читайте.

— По итогам I полугодия 2018 года российские предприятия заработали 6,4 трлн чистой прибыли ($ 107,4 млрд). Это на 25% выше по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.

При этом за второй квартал 2018 года было заработано на 52% больше чистой прибыли по сравнению с первым кварталом.

В Беларуси по итогам I полугодия 2018 года предприятия страны получили 4,2 млрд белорусских рублей чистой прибыли ($ 2,1 млрд). Годом ранее за аналогичный период было заработано $ 2,2 млрд. На размер прибыли в долларовом эквиваленте повлияло ослабление курса белорусского рубля.

По состоянию на 1 июля этого года в России было 9 убыточных регионов. Годом ранее — 8. Традиционно убыточным является Северный Кавказ: Северная Осетия, Алания, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. По-прежнему Чеченская Республика самая убыточная: по итогам I полугодия 2018 года убытки составили $ 100 млн. Годом ранее их размер был $ 98 млн.

В число убыточных регионов также вошли Забайкальский край, Ивановская область и Еврейская АО:

Ивановская область в мае 2018 года была прибыльной. Однако в июне в статистике была отображена одна из строительных компаний с чистыми убытками более чем в $ 50 млн. Это привело к общему отрицательному результату. При этом промышленность Ивановской области демонстрирует улучшение показателей. Ключевым видом промпроизводства региона является текстильная промышленность.

В Забайкальском крае основное влияние на результаты оказала деятельность убыточных геологоразведочных предприятий, которые сгенерировали более $ 50 млн убытков.

В Еврейской АО ключевое влияние оказывают предприятия по добыче природных ресурсов. 100% предприятий отрасли в регионе являются убыточными, размер убытка $ 27 млн.

Лидером по объему и приросту чистой прибыли в России стала Москва. В столице сконцентрировано около 29% от всей чистой прибыли в России. Основной объем прибыли приносят столице предприятия обрабатывающей промышленности и оптовой торговли. Значительный рост финансовых результатов отмечен в нефтедобывающих регионах России: Тюмени, Ханты-Мансийском АО, Татарстане.

Беларусь. Убыточных областей по итогам первых шести месяцев как в этом году, так и в прошлом не было. Минимальный размер прибыли получили предприятия Могилевской области — $ 51 млн, что связано с хронически убыточными предприятими резинотехнической промышленности и двумя цементными заводами.

Около 40% всей чистой прибыли страны сконцентрировано в столице, что обусловлено расположением офисов крупных предприятий в сфере торговли природным газом, нефтепродуктами, а также операторов связи. Снижение чистой прибыли в Минске связано с нормализацией расчетов за природный газ и отсутствием крупных платежей по долгам в 2018 году.

Наиболее убыточным городом страны стал Новополоцк. Чистые убытки по итогам полугодия составили $ 29,5 млн. Ключевым предприятием города является нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

Россия. Лидером по увеличению чистой прибыли и ее размеру в I полугодии 2018 года была сфера добычи нефти и природного газа. Объем чистой прибыли увеличился по сравнению с 2017 годом в 2,1 раза — до $ 29 млрд. Это в 14 раз превышает размер чистой прибыли всей экономики Беларуси за аналогичный период. Основной фактор — рост цен на нефть. Его влияние ощутили предприятия оптовой торговли и нефтепереработка.

Обращает на себя внимание динамика показателей предприятий по производству табачных изделий. При росте объемов производства в пределах 10% в I полугодии 2018 года чистая прибыль выросла в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом года прошлого — до $ 0,5 млрд (в Беларуси все данные по деятельности данной отрасли не отражены в открытом доступе). Хорошие результаты наблюдались в металлургии и производстве транспортных средств и оборудования.

С проблемами продолжает сталкиваться сектор розничной торговли — за первое полугодие чистая прибыль сократилась вдвое. При этом номинальные доходы россиян продолжали увеличиваться, а средний чек — уменьшаться. Кризис в строительном секторе оказывает прямое влияние на предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом: чистая прибыль сократилась в 3,5 раза до $ 487 млн по сравнению с 2017 годом. Сектор воздушных перевозок и космического транспорта стал убыточным и оказывает влияние рост цен на топливо.

Беларусь. Самым прибыльным видом деятельности в Беларуси является электроэнергетика. По итогам 6 месяцев этого года отрасль заработала $ 268 млн, что на 44% больше по сравнению с 2017 годом. Высокие тарифы для внутренних промышленных потребителей обосновываются перекрестным субсидированием тарифов для населения. При этом предприятия потребляют более 80% произведенной электроэнергии в стране.

Химическая промышленность, несмотря на снижение финансовых результатов по сравнению с 2017 годом (связано с результатами крупнейшего в Беларуси производителя калийных удобрений — «Беларуськалия»), удерживает второе место по размеру чистой прибыли.

Убыточны в Беларуси ресторанный (общепит) и гостиничный бизнесы, производители транспортных средств, цементные заводы и нефтепереработка. Во всех этих секторах убытки по сравнению с 2017 годом выросли.

Причина убыточности нефтепереработки — рост цен на нефть на фоне ограниченного повышения цен на топливо на внутреннем рынке. Государство регулирует внутренние цены, чтобы сдерживать инфляцию. Но при этом не предпринимает попыток снизить налоговую нагрузку на отрасль. Нефтеперерабатывающие предприятия осуществляют значительные инвестиционные проекты по модернизации производства с целью увеличения выхода светлых нефтепродуктов, что сказывается на их финансовых показателях. А у завода «Нафтан» дополнительным обременением является поставка продуктов нефтепереработки не по рыночным ценам отдельным предприятиям страны.

Тенденции развития экономики

Россия. Сектора, связанные с добычей нефти, ее переработкой и торговлей, будут увеличивать финансовые результаты, однако размер роста будет зависеть от административных решений по регулированию акцизов на топливо и иных решений органов госуправления. Кроме того, государство планирует реализацию инфраструктурных проектов, что может потребовать дополнительных отчислений от нефтегазовой сферы.

Значительная неопределенность сохраняется вследствие режима санкций в отношении России. Прямое их влияние на курс российского рубля сказывается и на настроении иностранных компаний, имеющих предприятия в России, и на инвестиционную активность российских предприятий.

Высокая кредитная нагрузка на жителей страны будет оказывать прямое влияние на потребительский сектор, розничная торговля в этих условиях будет пытаться балансировать между возможным ростом цен у производителей и ограниченной покупательской способностью у потребителей посредством ограничения собственных надбавок. Рост процентных ставок и курсовые колебания могут создать дополнительные трудности в банковском секторе в виде роста числа плохих потребительских кредитов.

Беларусь. Органы госуправления могут в значительных размерах оказывать влияние на конечные финансовые результаты отраслей экономики. Это затрудняет выявление реальной ситуации на предприятиях. Господдержка, списание задолженности по кредитам и иные формы финансовой помощи будут искажать реальное положение дел на ряде убыточных предприятий.

Ослабление курса российского рубля окажет негативное влияние на результаты машиностроительных предприятий, организаций пищевой промышленности, швейную отрасль и деревообработку. Курсовые разницы могут привести в отдельных случаях к нивелированию уже полученной прибыли от текущей деятельности.

Одним из ключевых факторов станет урегулирование разногласий в сфере торговли с Россией, в том числе в сфере поставок нефтепродуктов, что может либо ограничить, либо сохранить возможности государства в части стимулирования внутреннего спроса.