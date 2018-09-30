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Какие дороги в Витебской области починили за счет транспортного налога?
01.10.2018 — Разное | Новости Полоцка
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В КГК Витебской области рассказали о том, куда в регионе направляют средства из республиканского дорожного фонда. Как оказалось, не всегда поступления транспортного сбора идут на ремонт дорог.
Транспортный сбор в первую очередь направляется на строительство и поддержание в надлежащем состоянии местных автомобильных дорог и их транзитных участков по улицам в населенных пунктах, имеющих наибольшую загрузку. Например, в текущем году за счет субвенции из республиканского дорожного фонда было приведено в порядок дорожное покрытие одной из улиц Ушач,
В то же время Комитет госконтроля Витебской области отмечает, что не всегда дорожный сбор, уплачиваемый автовладельцами, направляется на ремонт улиц, являющихся продолжением республиканских либо местных автодорог.
Был обнаружен факт, что в 2017 году в Дубровно за счет республиканских средств осуществлялось благоустройство дворовых территорий и переулков. После разбирательства 13,9 тысяч рублей возмещены в бюджет. Ранее аналогичные нарушения выявлялись в Городокском и Сенненском районах.
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> В КГК Витебской области рассказали о том, куда в регионе направляют средства из республиканского дорожного фонда. Как оказалось, не всегда...
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