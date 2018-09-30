﻿ Какие дороги в Витебской области починили за счет транспортного налога?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие дороги в Витебской области починили за счет транспортного налога?

01.10.2018 — Разное | Новости Полоцка  
Размер текста:
A
A
A
>

В КГК Витебской области рассказали о том, куда в регионе направляют средства из республиканского дорожного фонда. Как оказалось, не всегда поступления транспортного сбора идут на ремонт дорог. 

Какие дороги в Витебской области починили за счет транспортного налога?

Транспортный сбор в первую очередь направляется на строительство и поддержание в надлежащем состоянии местных автомобильных дорог и их транзитных участков по улицам в населенных пунктах, имеющих наибольшую загрузку. Например, в текущем году за счет субвенции из республиканского дорожного фонда было приведено в порядок дорожное покрытие одной из улиц Ушач, сообщают «Витебские вести» со ссылкой на КГК.

В то же время Комитет госконтроля Витебской области отмечает, что не всегда дорожный сбор, уплачиваемый автовладельцами, направляется на ремонт улиц, являющихся продолжением республиканских либо местных автодорог.



Был обнаружен факт, что в 2017 году в Дубровно за счет республиканских средств осуществлялось благоустройство дворовых территорий и переулков. После разбирательства 13,9 тысяч рублей возмещены в бюджет. Ранее аналогичные нарушения выявлялись в Городокском и Сенненском районах.

Читайте также: «Можно весь город закатать асфальтом!». Полочане предложили, как можно было потратить $640 000, за которые чинили площадь Скорины

«Не потому, что денег нет, а потому что разгильдяйство». Глава области Николай Шерстнёв высказался по поводу дорог в Полоцком районе

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В КГК Витебской области рассказали о том, куда в регионе направляют средства из республиканского дорожного фонда. Как оказалось, не всегда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дикие утки поселились в огромной луже в Ивацевичах: фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика