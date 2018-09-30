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Скончалась пострадавшая во время взрыва на «Могилевдреве»

01.10.2018 10:56 — Разное | БДГ  
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По словам официального представителя СК Беларуси Юлии Гончаровой, от ожоговых травм скончалась одна из шестерых пострадавших во время взрыва 25 сентября на предприятии «Могилевдрев».

Напомним, взрыв произошел вечером 25 сентября. В результате инцидента пострадали шесть человек, у них ожоги и другие травмы.

«В одной из покрасочных камер, расположенных в цеху, произошло разрушение стены из сэндвич-панелей на площади 300 кв.м., 6 оконных блоков, 10 кв.м. остекления, повреждены воздуховоды. Оборудование не повреждено. Причина взрыва устанавливается. Предполагаемый срок восстановления работы мебельного цеха будет определен комиссией предприятия», - говорилось в сообщении МЧС.

Трое пострадавших от взрыва находились в тяжелом состоянии: одну женщину доставили на лечение в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Площадь повреждений достигала 50% площади тела.

По факту взрыва на «Могилевдреве» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, причины взрыва устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам официального представителя СК Беларуси Юлии Гончаровой, от ожоговых травм скончалась одна из шестерых пострадавших во время взрыва 25 сентября на...
 
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