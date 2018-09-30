Скончалась пострадавшая во время взрыва на «Могилевдреве»

По словам официального представителя СК Беларуси Юлии Гончаровой, от ожоговых травм скончалась одна из шестерых пострадавших во время взрыва 25 сентября на предприятии «Могилевдрев».

Напомним, взрыв произошел вечером 25 сентября. В результате инцидента пострадали шесть человек, у них ожоги и другие травмы.

«В одной из покрасочных камер, расположенных в цеху, произошло разрушение стены из сэндвич-панелей на площади 300 кв.м., 6 оконных блоков, 10 кв.м. остекления, повреждены воздуховоды. Оборудование не повреждено. Причина взрыва устанавливается. Предполагаемый срок восстановления работы мебельного цеха будет определен комиссией предприятия», - говорилось в сообщении МЧС.

Трое пострадавших от взрыва находились в тяжелом состоянии: одну женщину доставили на лечение в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Площадь повреждений достигала 50% площади тела.