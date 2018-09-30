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Едва не задел стоящие самолеты: сверхэкстремальный полет украинского Су-24МР

01.10.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Украинский фронтовой разведчик Су-24МР пролетел так низко над аэродромом, что у стоящего на земле самолета сорвало чехол. Видео экстремального маневра было публиковано на YouTube.

Самолет принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины (аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области).

Су-24МР способен вести комплексную всепогодную разведку днем или ночью на глубине до 400 км за линией боевого соприкосновения войск.

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Самолет принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины.
 
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