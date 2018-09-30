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Билеты на матч БАТЭ - ПАОК можно купить по всей Беларуси
В четверг, 4 октября, футболисты БАТЭ проведут второй матч групповой стадии Лиги Европы (и первый домашний). Соперником борисовчан станет греческий ПАОК, игра на поле «Борисов-Арены» начнется в 22.00 по белорусскому времени.
Пресс-служба ФК БАТЭ
Также билеты можно приобрести по прежним адресам.
На «Борисов-Арене» (ул. Гагарина, 119):
понедельник, 1 октября — 10.00−17.00 (в кассах);
вторник-среда, 2−3 октября — 10.00−18.00 (в фан-шопе);
четверг, 4 октября — 15.00−23.00 (в кассах).
В минском офисе компании Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):
понедельник-четверг, 1−4 октября — 10.00−19.00.
В кассах «Борисов-Арены» и в столичном офисе Ticketpro все еще можно приобрести билетные пакеты на домашние встречи «желто-синих» в группе Лиги Европы-2018/19: с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00), английским «Челси» (8 ноября, 20.55) и венгерским «Види» (29 ноября, 20.55).
У владельцев клубных карт ФК БАТЭ остается последний шанс получить скидку в 30 рублей на один билетный пакет любой ценовой категории (обязательно предъявлять клубную карту или ее фото в хорошем качестве).
Заявки на приобретение билетных пакетов от предприятий и организаций по безналичному расчету принимаются по телефону (+375 177) 70 99 23.
Напомним, что в стартовом матче групповой стадии Лиги Европы-2018/19
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В четверг, 4 октября, футболисты БАТЭ проведут второй матч групповой стадии Лиги Европы (и первый домашний). Соперником борисовчан станет греческий ПАОК, игра на...
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