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С 1 октября четыре парковки в Минске стали платными

01.10.2018 10:51 — Разное | Tut.by  
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С 1 октября четыре парковки в Минске стали платными. Об этом сообщили в ГУ «Парковки столицы».

Платными стали парковки по улице Кирова (обе стороны от улицы Свердлова до улицы Ленина), улице Свердлова (обе стороны от улицы Кирова до улицы Ульяновская), улице Володарского (обе стороны от улицы Кирова до проспекта Независимости) и улице Хмельницкого (обе стороны от улицы Я. Коласа до проспекта Независимости).

Напомним, оплатить стоянку можно через мобильный телефон, приложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные терминалы или «картой парковки», которые продаются в киосках «Белсоюзпечать».

 
Теги: Минск
 
 
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Платными стали парковки по улице Кирова, улице Свердлова, улице Володарского и улице Хмельницкого.
 
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