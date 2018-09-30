Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из военнослужащих из роты Коржича признал вину полностью, второй - частично, передает корреспондент БЕЛТА.

На скамье подсудимых Артур Вирбал, который был старшиной роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич, и Павел Суковенко - ее бывший командир.

Вирбал свою вину признал полностью. Как следует из материалов обвинения, он неоднократно избивал подчиненных, в том числе деревянной палкой, заставлял отжиматься. Такое наказание применялось как за упущения по службе, так и по надуманным причинам.

Павел Суковенко, по данным следствия, присваивал часть ежемесячного денежного довольствования, которое должен был выдавать военнослужащим. Кроме того, он заставлял подчиненных отжиматься, избивал их деревянной палкой за неправильные ответы при проверке знаний устава, требовал покупать ему продукты и сигареты. Свою вину он признал частично. Обвиняемый отрицает, что избивал военнослужащих.

Сейчас суд приступил к допросу потерпевших, затем допросят свидетелей, обвиняемых, исследуют материалы дела.

Как сообщалось, военнослужащие Артур Вирбал и Павел Суковенко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

Минский областной суд сегодня на выездном судебном заседании в здании суда Минского района приступил к разбирательству по этому уголовному делу.

Обвиняемые по делу о гибели Александра Коржича сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич, а также младший сержант Егор Скуратович, которые в данном случае имеют статус потерпевших, доставлены в зал суда под конвоем. Вирбал и Суковенко в свою очередь в августе давали свидетельские показания по делу Коржича.

На процессе присутствует также мать Александра Коржича.-0-