

о чем расскажут спикеры Blockchain & Bitcoin Conference Belarus

В этом году на Blockchain & Bitcoin Conference Belarus особое внимание уделят правовой тематике. Какие законы помогут в борьбе с отмыванием денег, как правильно провести ICO и укрепить свою репутацию с помощью блокчейна – об этом и многом другом расскажут эксперты из разных стран и отраслей.

Артур Кузьмовски: как бороться с отмыванием денег на криптовалютном рынке

Артур Кузьмовски – старший партнер международной группы юридических фирм Thompson&Stein, специализирующейся на юридическом и налоговом консалтинге для сферы блокчейна. Эксперт – юрист с многолетним опытом работы и автор десятков специализированных статей в отраслевых изданиях.

На конференции Артур расскажет, что такое процедуры AML и KYC, как они помогут в борьбе с отмыванием денег на криптовалютном рынке и каким образом правовые нормы в европейских странах и Директива Европейского Союза изменили отношение к криптовалютам.

Герберт Шопник: использование блокчейна в государственной и коммерческой экономике

Герберт Шопник – менеджер по работе с ключевыми заказчиками и партнерами Bitfury. У эксперта многолетний опыт работы в крупных международных ИТ-компаниях – Microsoft, VMware и Lanit. Специализируется на облачных технологиях и блокчейне.

Герберт расскажет, как технологии распределенного реестра используют в России, Украине, Грузии и США и сделает обзор сценариев для госсектора и коммерческих организаций в Беларуси.

Дмитрий Мачихин: юридические аспекты ICO

Проработав в ведущей юридической фирме Clifford Chance в Париже и Люксембурге, Дмитрий Мачихин стал партнером юридической фирмы GMT Legal в Москве. Сейчас он профессионально консультирует IT-компании и стартапы по всему миру, параллельно запустив несколько своих проектов. С 2017 года входит в Совет директоров компании Midex IT.

На Blockchain & Bitcoin Conference Belarus Дмитрий уделит внимание стратегиям для проведения ICO. Эксперт расскажет, какие детали необходимо учитывать перед организацией токенсейла, как определиться с инвестором, просчитать, сколько надо собрать на ICO и о других юридических аспектах проведения ICO.





Blockchain & Bitcoin Conference Belarus

Сергей Бондаренко: новые методы управления лояльностью

Сергей Бондаренко – преподаватель Deloitte Academy и главный технолог Deloitte Garage. Эксперт работает в сфере IT и телекоммуникаций 20 лет. За это время он стал ведущим специалистом по технологиям в компании Deloitte в Украине, работал в Microsoft Ukraine, Raiffeisen Bank Aval и Innovate.