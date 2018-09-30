ТОП-10 невыполненных обещаний Лукашенко





Обещание: Зарплата «попиццот»

Обещание: Зарплата в 1 000 долларов

Обещание: За 7 лет восстановить все за́мки

Обещание: За 5 лет построить автобаны немецкого образца

Обещание: Рассчитаться со всеми долгами

Обещание: Сдать стадион «Динамо» в конце 2014 года

Обещание: Не повышать старые налоги и не вводить новые в течение пяти лет

Обещание: Строить 10 миллионов квадратных метров жилья в год

Обещание: увеличить население страны до 13 (15, 20, 25, 30) миллионов человек

Обещание: Побороть коррупцию