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Костицын: «Против команды сильной играли». Минское «Динамо» потерпело поражение от «Авангарда» в чемпионате КХЛ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило вторую в сезоне домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 сентября «зубры» встречались с хоккеистами омского «Авангарда» и потерпели поражение – 1:2. В каждом из периодов зрители увидели по одной заброшенной шайбе. В первом и втором отличились гости – открыл счет Семенов, а упрочил преимущество «Авангарда» Франсон в большинстве.
Заключительную треть активнее провели динамовцы. Вот только поразить чужие ворота удалось лишь раз – шайба в активе Пулккинена.
Минский клуб терпит восьмое поражение в двенадцатом матче сезона.
Сергей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
«Динамо» теперь отправляется на выезд по маршруту Москва – Сочи – Хельсинки. 4 октября в очередном поединке «зубры» сыграют с хоккеистами «Спартака».
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Костицын: «Против команды сильной играли». Минское «Динамо» потерпело поражение от «Авангарда» в чемпионате КХЛ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило вторую в сезоне домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 30 сентября...
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