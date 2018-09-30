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В Воложинском районе перевернулся мотоцикл. Водитель погиб, пассажирка в больнице
Новости Беларуси. 30 сентября около десяти вечера в Воложинском районе произошла смертельная авария.
Как
Водитель мотоцикла погиб, пассажирку доставили в медучреждение.
Осенью 2018 года в Пуховичском районе мотоциклист выехал на встречку и врезался в Citroen.
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Новости Беларуси. 30 сентября около десяти вечера в Воложинском районе произошла смертельная авария. Как сообщает МВД Беларуси, житель агрогородка Олехновичи...
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