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БАТЭ одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

01.10.2018 10:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Центральный матч 23-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу прошел в Борисове. БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

БАТЭ одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

Гости лучше выглядели в первом тайме и закономерно конвертировали свое преимущество в забитый гол – его провел Фатаи.

Во второй половине уже борисовчане диктовали свои условия. Драгун сравнял счет. А на 78-й минуте итог подвел Поляков. 2:1 – волевая победа БАТЭ, который теперь опережает «Динамо» на 12 очков.

Накануне прошли еще три матча. Выделим второе кряду поражение «Витебска». На этот раз северяне уступили автозаводцам из Жодино. 1 октября программу тура закроет матч в Гродно между «Неманом» и «Гомелем».

БАТЭ одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

БАТЭ одержал победу над минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Центральный матч 23-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу прошел в Борисове. БАТЭ принимал минское «Динамо», сообщили в программе...
 
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