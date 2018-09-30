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Дикие утки поселились в огромной луже в Ивацевичах: фотофакт

01.10.2018 10:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые необычные жильцы поселились в одном из спальных районов Ивацевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большую лужу в оживленной части города облюбовали дикие утки.

Дикие утки поселились в огромной луже в Ивацевичах: фотофакт

Удивительно, но их нисколько не смущают многоэтажки, автомобили и пешеходы вокруг. Квартируют птицы среди людей уже несколько недель. Сначала гости были насторожены, но постепенно освоились и сейчас ведут себя вполне по-хозяйски. Местные жители шутят, что утки не ошиблись, ведь район в народе называют болотом.

Надолго ли задержаться пернатые соседи в городе – неизвестно. Но с наступлением морозов им точно придется подыскать более уютное и привычное место для зимовки. 

 
 
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Новости Беларуси. Новые необычные жильцы поселились в одном из спальных районов Ивацевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большую лужу в оживленной...
 
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