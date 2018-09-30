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Умерла одна из пострадавших при взрыве на «Могилёвдреве»
Новости Беларуси. В медучреждении скончалась одна из пострадавших во время взрыва на «Могилёвдреве».
Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, продолжается расследование произошедшего на предприятии. Выясняется причина взрыва.
Ранее стало известно, что 25 сентября примерно в полседьмого вечера в покрасочной камере мебельного цеха
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Новости Беларуси. В медучреждении скончалась одна из пострадавших во время взрыва на «Могилёвдреве». Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова,...
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