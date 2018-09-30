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Глава «Беллесбумпрома» рассказал о создании еще одного целлюлозно-бумажного комбината
01.10.2018 11:00 — Разное | Ежедневник
фото: greenbelarus.info
Сейчас концерн ведет переговоры с потенциальными инвесторами. В целом в этом году отрасль привлечет около 75 млн долларов прямых иностранных инвестиций.
Об этом сообщил глава концерна Юрий Назаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", информирует
Назаров отметил высокий интерес зарубежных инвесторов к белорусской лесной отрасли. Летом концерн подписал инвестиционный договор с крупным немецким производителем мебели Polipol. В сентябре компания "Шинака мебель" из Польши заключила соглашение с Гродненским облисполкомом создании мебельного производства в СЭЗ "Гродноинвест".
Как подчеркнул Назарова, сейчас за рубеж поставляется почти 70% продукции отрасли – это лучший показатель за все годы экспортной деятельности концерна. Белорусская продукция поставляется в 60 стран. Основным потребителем белорусской целлюлозы является Китай. В перспективе – освоение индийского рынка.
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Сейчас концерн ведет переговоры с потенциальными инвесторами. В целом в этом году отрасль привлечет около 75 млн долларов прямых иностранных инвестиций.
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