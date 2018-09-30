Глава «Беллесбумпрома» рассказал о создании еще одного целлюлозно-бумажного комбината

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Сейчас концерн ведет переговоры с потенциальными инвесторами. В целом в этом году отрасль привлечет около 75 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

Об этом сообщил глава концерна Юрий Назаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", информирует БЕЛТА . Назаров рассказал, что с вводом в эксплуатацию двух крупных заводов - сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" холдинга "Белорусские обои" – в оборот будет добавлено около 2,5-3 млн куб. м древесины. «Есть еще определенный сегмент древесины - это, допустим, серые ольховые насаждения или осиновые древостои, которые сегодня в связи с качеством сырья не очень востребованы, - заметил глава концерна. - Поэтому мы сегодня прорабатываем вопрос с инвесторами - встречались буквально на прошлой неделе - о создании еще одного производства целлюлозно-бумажной промышленности. В целом создан достаточный объем перерабатывающих мощностей для того, чтобы страна перестала экспортировать кругляк".

Назаров отметил высокий интерес зарубежных инвесторов к белорусской лесной отрасли. Летом концерн подписал инвестиционный договор с крупным немецким производителем мебели Polipol. В сентябре компания "Шинака мебель" из Польши заключила соглашение с Гродненским облисполкомом создании мебельного производства в СЭЗ "Гродноинвест".

Как подчеркнул Назарова, сейчас за рубеж поставляется почти 70% продукции отрасли – это лучший показатель за все годы экспортной деятельности концерна. Белорусская продукция поставляется в 60 стран. Основным потребителем белорусской целлюлозы является Китай. В перспективе – освоение индийского рынка.