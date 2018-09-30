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Право на дополнительную пенсию

01.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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— Районный отдел Фонда социальной защиты населения назначил мне дополнительную профессиональную пенсию. Период её выплаты составил 3 месяца. Правомерно ли действие районного отдела. Почему я не могу получить всю причитающуюся мне сумму единовременно?

Анна К., г.п. Лоев.

Отвечает начальник Лоевского районного отдела ФСЗН Лариса БУСЛЕНКО:
— Порядок назначения и выплаты дополнительной профессиональной пенсии утвержден Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.06.2011 № 9 (далее — Постановление). Согласно п. 11 документа дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума, действующего в месяце, за который она выплачивается, в пределах суммы пенсионных сбережений на профессиональной части лицевого счета работника.
Период выплаты дополнительной профессиональной пенсии определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» исходя из суммы пенсионных сбережений, имеющихся на профессиональной части лицевого счета на день назначения пенсии, и бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на эту дату. Таким образом, поделив сумму пенсионных сбережений, имеющихся на профессиональной части Вашего лицевого счета, на сумму бюджета прожиточного минимума, определен период выплаты дополнительной пенсии. Действия районного отдела правомерны.

— Кто может воспользоваться правом на дополнительную профессиональную пенсию?

Василий Петрович, г.п. Лоев.

Лариса БУСЛЕНКО:
— Дополнительная профессиональная пенсия назначается застрахованным лицам после достижения общеустановленного пенсионного возраста. Если работник не приобрел права на досрочную профессиональную пенсию и на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда в связи с недостаточной продолжительностью стажа работы в особых условиях труда либо не обращался за назначением данных пенсий, то накопленные пенсионные сбережения ему будут выплачиваться в виде дополнительной профессиональной пенсии.
Например, мужчина проработал в особых условиях труда только два года — с декабря 2014 г. по ноябрь 2016 г. Право на досрочную профессиональную пенсию и на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда не возникло. Так как работодатель уплачивал за него два года взносы на профессиональное пенсионное страхование, то при достижении общеустановленного пенсионного возраста застрахованное лицо имеет право обратиться за назначением дополнительной профессиональной пенсии.

 

 

 
 
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