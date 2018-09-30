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Копыльский и Клецкий районы «лидируют» в Минской области по проблемным долгам

01.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Далеко не все долги в нашей стране можно вернуть в срок. В этом легко убедиться, взглянув на список самых плохих заемщиков Беларуси, пишет портал banki24.

Больше половины дебиторки на 1 августа было просрочено в 3 районах Минской области — Вилейском (56,9%), Клецком (50,1%) и Копыльском (55,7%). В Крупском районе официальная статистика рисовала 60,1% «мусорной» кредиторки и 47,8% плохого долга по кредитам и займам.

Самым высоким оказался долг по кредитам и займам Кормянского района Гомельской области. Удельный вес просрочки в их долге составил на 1 августа аж 84%. 



 
 
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Далеко не все долги в нашей стране можно вернуть в срок. В этом легко убедиться, взглянув на список самых плохих заемщиков Беларуси, пишет портал banki24.
 
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