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На этой неделе в Слуцке включат отопление
01.10.2018 — Разное | Слуцк Город
С завтрашнего дня, 2 октября, отопление начнут подключать в социальных объектах Слуцка и района - это школы, детские сады, учреждения соцзащиты и другие объекты.
Затем коммунальщики дадут тепло в жилой фонд, и только после этого - в цеха предприятий. Планируется, что запуск всех систем отопления займёт до 4-5 дней, сообщили в администрации Слуцкого ЖКХ.
В социальных объектах Минска отопление начали подключать с конца минувшей недели, а с сегодняшнего дня тепло начинает поступать в дома минчан.
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С завтрашнего дня, 2 октября, отопление начнут подключать в социальных объектах Слуцка и района - это школы, детские сады, учреждения соцзащиты и другие объекты.
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