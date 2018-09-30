На этой неделе в Слуцке включат отопление

С завтрашнего дня, 2 октября, отопление начнут подключать в социальных объектах Слуцка и района - это школы, детские сады, учреждения соцзащиты и другие объекты.

Затем коммунальщики дадут тепло в жилой фонд, и только после этого - в цеха предприятий. Планируется, что запуск всех систем отопления займёт до 4-5 дней, сообщили в администрации Слуцкого ЖКХ.

В социальных объектах Минска отопление начали подключать с конца минувшей недели, а с сегодняшнего дня тепло начинает поступать в дома минчан.



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