5 РЕЦЕПТОВ БЕЗОПАСНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОМА

Натуральный уксус хорош не только в качестве ингредиента в кулинарии, — это отличное безопасное и нетоксичное чистящее, дезодорирующее и дезинфицирующее средство для дома.

1. Чистим стекла и зеркала.

Заполняем флакон с распылителем смесью: 1/2 части уксуса и 1/2 части воды. Смешиваем. Брызгаем на загрязненную поверхность и протираем мягкой салфеткой. Можно доверить занятие детям. Добавьте несколько капель эфирного масла в смесь, если запах уксуса вам не по душе.

2. Моем пол и чистим стены.

Заполняем флакон смесью: 1/2 части уксуса и 1/2 части воды. Смешиваем. Наносим необходимое количество средства и протираем. Добавьте эфирное масло в смесь, если запах уксуса вам не по душе. Не требует смывания.