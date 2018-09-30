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5 РЕЦЕПТОВ БЕЗОПАСНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОМА

01.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Натуральный уксус хорош не только в качестве ингредиента в кулинарии, — это отличное безопасное и нетоксичное чистящее, дезодорирующее и дезинфицирующее средство для дома.

1. Чистим стекла и зеркала.
Заполняем флакон с распылителем смесью: 1/2 части уксуса и 1/2 части воды. Смешиваем. Брызгаем на загрязненную поверхность и протираем мягкой салфеткой. Можно доверить занятие детям. Добавьте несколько капель эфирного масла в смесь, если запах уксуса вам не по душе.

2. Моем пол и чистим стены.
Заполняем флакон смесью: 1/2 части уксуса и 1/2 части воды. Смешиваем. Наносим необходимое количество средства и протираем. Добавьте эфирное масло в смесь, если запах уксуса вам не по душе. Не требует смывания.

 
 
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Натуральный уксус хорош не только в качестве ингредиента в кулинарии, — это отличное безопасное и нетоксичное чистящее, дезодорирующее и дезинфицирующее...
 
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