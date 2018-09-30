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5 РЕЦЕПТОВ БЕЗОПАСНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОМА
01.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Натуральный уксус хорош не только в качестве ингредиента в кулинарии, — это отличное безопасное и нетоксичное чистящее, дезодорирующее и дезинфицирующее средство для дома.
1. Чистим стекла и зеркала.
2. Моем пол и чистим стены.
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Натуральный уксус хорош не только в качестве ингредиента в кулинарии, — это отличное безопасное и нетоксичное чистящее, дезодорирующее и дезинфицирующее...
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