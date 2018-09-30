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Индийский Форт Бхангар. История и легенды

01.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Форт Бхангар был построен в 17 веке в качестве феодального замка с множеством торговых лавок, храмов и королевским дворцом. Глядя на высокие стены форта, можно предположить о какой-то более важной миссии строения. Однако это не было военным сооружением, а стены были призваны всего лишь охранять местных жителей.

Бхангар неплохо сохранился до наших дней, его посещают туристы и исследователи индийской архитектуры. А еще – те, кто пытается найти ответ на вопрос: куда внезапно исчезло все население города.

Загадка эта остается неразгаданной до сих пор. Но так и случилось однажды, что все люди города-замка Бхангар вдруг исчезли, не оставив ни единого намека о причинах произошедшего. И даже археологические исследования и изучения письменных свидетельств, оставшихся после исчезновения населения форта, не привело ни к каким результатам. Так замок и стоит с тех пор – красивый и величественный, но лишенный всех своих жителей.

 
 
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Форт Бхангар был построен в 17 веке в качестве феодального замка с множеством торговых лавок, храмов и королевским дворцом. Глядя на высокие стены форта, можно...
 
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