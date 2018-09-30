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Cкончалась одна из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве"
01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Не стало одной из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве". Женщина умерла в Республиканском ожоговом центре. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Уголовное дело, которое находится на личном контроле председателя СК Ивана Носкевича, продолжают расследовать. Причины трагедии предстоит установить.
Напомним, ЧП на "Могилевдреве" произошло 25 сентября в 18.30. Шесть работников предприятия из девяти, которые на момент взрыва находились в покрасочной камере мебельного цеха, получили ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие сами смогли покинуть здание.
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Не стало одной из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве". Женщина умерла в Республиканском ожоговом центре. Об этом рассказала официальный...
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