Не стало одной из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве". Женщина умерла в Республиканском ожоговом центре. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Уголовное дело, которое находится на личном контроле председателя СК Ивана Носкевича, продолжают расследовать. Причины трагедии предстоит установить.

Напомним, ЧП на "Могилевдреве" произошло 25 сентября в 18.30. Шесть работников предприятия из девяти, которые на момент взрыва находились в покрасочной камере мебельного цеха, получили ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие сами смогли покинуть здание.



Всех шестерых госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. 57-летнюю женщину, которая получила более 60% ожогов тела, той же ночью перевезли в столичный ожоговый центр, еще двоих - днем 26 сентября.



По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено угoловное дело за нарушение прaвил произвoдственно-тeхнической диcциплины и прaвил безoпасности, повлекшее взpыв и причинение тяжких тeлесных пoвреждений рaботникам прeдприятия.



Премьер-министр Сергей Румас поручил провести проверку на предприятиях. А зампред Могилевского облисполкома Руслан Пархамович рассказал, по какой причине мог произойти инцидент на "Могилевдреве".

Источник: sb.by

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