Каждый пятый житель Беларуси считается пожилым

Пожилыми в геронтологии считаются люди в возрасте 60 лет и старше. Следуя этой классификации, в Беларуси на начало 2018 года проживали 2041,1 тыс. пожилых граждан, или каждый пятый. Такие данные предоставили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Большинство пожилых граждан проживают в городах - 1447,5 тыс., а в сельской местности - 593,6 тыс.

Пожилых женщин в республике больше, чем мужчин, - 64,4% и 35,6% соответственно. Причем на тысячу пожилых горожан-мужчин приходится 1830 горожанок-ровесниц, на тысячу пожилых сельчан - 1764 женщины.

За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%. Если в 2008 году соотношение этой категории граждан к общей численности составляло 18,4%, то в 2018 году - 21,5%. При этом более активно "старело" именно городское население.

Вслед за этой тенденцией растет и активность старшего поколения. Их профессионализм и жизненный опыт востребован в различных сферах экономической деятельности. Многие люди 60 лет и старше продолжают трудиться: их доля в численности работников организаций в прошлом году составляла 7%. Так, в сфере научных исследований и разработок 21,1% работников были пожилыми, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры - 12,8%, операций с недвижимым имуществом - 12,6%, прочих видов услуг - 12,5%, в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха - 12,2%, образовании - 11,4%.

Возраст не является помехой и для создания семьи. В 2017 году в пожилом возрасте оформили брак 943 женщины и 1497 мужчин, при этом в 757 случаях оба "молодожена" были в возрасте 60 лет и старше.

Все больше среди пожилых приверженцев занятий физкультурой и спортом. Если на начало 2006 года их процент составлял 6,2%, 2010-го - 15,3%, то на начало 2018 года - 20,7% из общего количества пожилых. При этом 93% занимались физкультурой самостоятельно, 7% посещали организованные занятия.

Пожилые люди стали активнее осваивать интернет. Как показало выборочное обследование, в 2017 году доля пользователей Сети среди лиц этой категории составила 30,1%. Причем из этого количества каждый второй выходит в интернет ежедневно. И большинство из них - горожане. Чаще всего услугами Всемирной паутины пожилые люди пользуются ради поиска различной информации.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является одним из важных индикаторов уровня жизни населения. В 2017 году она составила 74,4 года, в том числе у женщин - 79,2 года, мужчин - 69,3 года, то есть продолжительность жизни белорусов устойчиво повышается, причем уменьшается и разрыв в этом показателе между женщинами и мужчинами.

Статистический обзор подготовлен к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Такое решение в декабре 1990 года было принято Генассамблеей ООН в целях привлечения внимания мировой общественности к проблемам и нуждам людей пожилого возраста, поддержания у них чувства востребованности, повышения степени информированности населения о демографическом старении общества.

Сегодня вопросы активного долголетия специалисты обсудят на республиканской конференции на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. Машерова. В ней примут участие представители Национального собрания, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Белорусского общества Красного Креста, общественных объединений и международных организаций.

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