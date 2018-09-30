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За прошедшие выходные спасатели Быховщины дважды выезжали на ликвидацию пожаров

01.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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За прошедшие выходные спасатели дважды выезжали на ликвидацию пожаров произошедших на территории города Быхов.

 

29 сентября около трех часов ночи на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании сарая по переулку Набережный, г. Быхова.

По прибытии к месту вызова первых пожарных расчетов происходило горение сарая открытым пламенем. В результате пожара в сарае уничтожена кровля, перекрытие, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Спустя несколько часов, в 8.30 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Volvo» по ул. Гагарина г. Быхова.

За прошедшие выходные спасатели Быховщины дважды выезжали на ликвидацию пожаров

По прибытии к месту вызова автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара повреждёна кабина и моторный отсек автомобиля, спасен полуприцеп. Пострадавших нет.

По предварительной версии причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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За прошедшие выходные спасатели дважды выезжали на ликвидацию пожаров произошедших на территории города Быхов.   29 сентября около трех часов
 
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