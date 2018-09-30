За прошедшие выходные спасатели Быховщины дважды выезжали на ликвидацию пожаров

За прошедшие выходные спасатели дважды выезжали на ликвидацию пожаров произошедших на территории города Быхов .

29 сентября около трех часов ночи на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании сарая по переулку Набережный, г. Быхова.

По прибытии к месту вызова первых пожарных расчетов происходило горение сарая открытым пламенем. В результате пожара в сарае уничтожена кровля, перекрытие, повреждено имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Спустя несколько часов, в 8.30 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Volvo» по ул. Гагарина г. Быхова.





По прибытии к месту вызова автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара повреждёна кабина и моторный отсек автомобиля, спасен полуприцеп. Пострадавших нет.

По предварительной версии причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко