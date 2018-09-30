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Призваны помогать

01.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Призваны помогать
Работа территориального центра социального обслуживания населения направлена на поддержку наиболее незащищённых категорий населения: пенсионеров, инвалидов І и ІІ групп, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот от 18 до 23 лет.

Ежегодно проводятся обследования условий проживания граждан, состоящих на учёте. По его результатам выявляются люди, которые нуждаются в различных видах социальной помощи: надомном обслуживании, определении в дома-интернаты, размещении на социальную койку в больницу сестринского ухода, приобретении средств реабилитации, оказании содействия в оформлении документов для получения гуманитарной, материальной, а также юридической, психологической помощи и др.

Одним из наиболее востребованных направлений работы остаётся социально-бытовое обслуживание на дому. Его предоставляем 376 гражданам из нашего района. Право на надомное обслуживание имеют граждане, достигшие 60-летнего возраста и старше, а также инвалиды І и ІІ группы (независимо от возраста) на основании договора, где оговаривается сумма оплаты и периодичность посещения социальным работником (от 2 до 5 раз в неделю).

Также предоставляются услуги сиделки для пожилых людей и инвалидов І и ІІ группы, полностью утративших способность к самообслуживанию и передвижению. Такой услугой сейчас пользуются 5 граждан.
Из средств Фонда социальной защиты пожилым гражданам и инвалидам, семьям, где воспитываются дети-инвалиды, предоставляется материальная помощь. Она оказана 333 гражданам на общую сумму 8583 руб.
В рамках Госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016—2020 годы установлено 33 автономных пожарных извещателя в 17 домовладениях, отремонтирована электропроводка в 2 домах, где живут пожилые люди и граждане с инвалидностью. Общая сумма помощи составила 1328 руб.
Не оставляем без внимания наших долгожителей – тех, чей возраст превысил 90 лет. Таких в нашем районе проживает 116 человек, ещё 30 гражданам по 95 лет. Двоим хойникским долгожителям 99 лет и только одна жительница района в октябре празднует 104-й день рождения. Юбилярам, которым исполняется 90 и 95 лет, обязательно адресуем поздравления и подарки по случаю круглой даты.

В сентябре скорректирована структура ТЦСОН, состоящего из нескольких структурных подразделений, каждое из которых призвано оказывать поддержку и помощь в них нуждающимся.
Отделение первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования оказывает консультационно-информационные услуги. Обратиться туда можно в рабочие дни по адресу ул. Советская, 129, каб. № 3, тел. 2-13-49.

Отделение социальной помощи на дому оказывает социальные услуги гражданам пожилого возраста, достигшим 60 лет, и инвалидам І и ІІ группы на дому. Для получения услуг можно обратиться по адресу ул. Советская, 129, каб. № 1, тел. 2-19-90.

Отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, достигших 60 лет, в форме полустационара организует досуг и клубно-кружковую работу по адресу ул. К. Маркса, 63, каб. № 2, 15, 16, тел. 2-22-94, 4-50-42.

На отделение социальной адаптации, реабилитации и социальной поддержки населения возложен социальный патронат и оказание необходимой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, вернувшиеся из мест лишения свободы), приём документов для оказания материальной помощи пожилым людям и инвалидам из средств Фонда социальной защиты населения, для выдачи удостоверений многодетной семьи и их дубликатов, для оказания нуждающимся гражданам государственной адресной социальной помощи, для оформления нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов І и ІІ группы в дома-интернаты. Для получения этих видов услуг обращайтесь по адресу ул. К.Маркса, 63, каб. № 4, 12, тел. 2-30-24, 2-27-75.

Действует телефон «Доверие» по номеру +375 (29) 384-91-95, звонок анонимный.

Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов войны и труда, пожилых граждан и желаю здоровья ещё на долгие-долгие годы.

Г. СКАЧКО, директор ТЦСОН.

 
 
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