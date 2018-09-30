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Печь в доме: как не допустить трагедии?

01.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Печь в доме: как не допустить трагедии?
В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора не только для коммунальщиков, но и для работников МЧС, причём для последних словосочетание «горячая пора» приобретает буквальный смысл. Начинается сезон пожаров в частном секторе.

Печь необходимо готовить заранее
Подавляющее большинство возгораний происходит из-за неисправного печного оборудования. Пословицу «Готовь сани зимой, а телегу – летом» можно отнести и к этой проблеме. Вот только многие народную мудрость игнорируют. Ведь за весенне-летний период лишь единицы находят время привести свои печи в порядок. Практика показывает, что в 90% случаев «красный петух» клюёт именно безответственных хозяев, отказывающихся понимать, что печь необходимо готовить заранее.

Устраните недостатки
Хороший хозяин, напротив, в преддверии холодов проверит исправность печи и дымохода и устранит недостатки: вычистит сажу, заделает трещины глиняно-песчаным раствором и побелит дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. Чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить её 2-3 раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить. Перед дверцей печи на полу необходимо прибить металлический предтопочный лист, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскалённых углей. Его размер должен быть не менее 50×70 см.
Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.
Помните, что эксплуатация печей с неисправностями, розжиг её при помощи легковоспламеняющейся жидкости, оставление топящейся печи без присмотра, а также сушка и хранение на печи и возле неё сгораемых материалов запрещается, так как это является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности.


Печь в доме: как не допустить трагедии?
Позаботьтесь о родителях
Существует закономерность: больше половины «печных» пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому не только нарушение правил пожарной безопасности. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование, а позаботиться о них могут лишь их дети, которые не всегда находят время, чтобы помочь.
Позаботьтесь о безопасности ваших родителей: приведите родительский дом в пожаробезопасное состояние.

АПИ = жизнь
Наряду со службой МЧС на страже жизни людей стоит «маленький прибор» – автономный пожарный извещатель. Он реагирует на задымление и издаёт мощный звуковой сигнал, способный разбудить спящего и оповестить соседей о приближающейся опасности. Сегодня АПИ является самым эффективным средством предупреждения гибели людей во время пожаров. Сопоставлять стоимость автономного пожарного извещателя с ценой человеческой жизни бессмысленно. И ответ на вопрос о необходимости его приобретения однозначен. А те, кто уже позаботился о своей безопасности и установил в своём домовладении АПИ, должны следить за исправностью прибора, своевременно заменяя элемент питания в случае его разрядки.

Помните: залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности.

Берегите себя и своих близких!

О. БЕСПАЛЫЙ,
инспектор группы пропаганды
и взаимодействия с общественностью РОЧС.

 
 
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В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора не только для коммунальщиков, но и для работников МЧС, причём для последних...
 
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