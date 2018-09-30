"Сделай то, чего боишься". Что вегетарианке дали экстремальные гонки и отказ от мяса

В преддверии Всемирного дня вегетарианства GO.TUT.BY поговорил с Людмилой Литвинской из Марьиной Горки, которой бег, экстремальные гонки и отказ от мяса помогли найти себя.



Фото: из личного архива

«И к красоте тянет, и к силе»

С Людмилой мы встретились в Минске. Она была в столице проездом, направляясь на очередные соревнования в Логойск. Со спортивной сумкой и рюкзаком, набитым металлическими треугольниками, деревянными колышками и другими приспособлениями для гонок с препятствиями, она спешила попутно заскочить в магазин для рукоделия. По образованию Людмила — изготовитель художественных изделий, специалист по ландшафтному дизайну и флористике. Сейчас занимается ремесленничеством: валянием игрушек из шерсти.

— Люблю совмещать, казалось бы, несовместимые вещи. Спорт требует силы и выносливости, а рукоделие — усидчивости. И то, и другое во мне есть.



Фото: из личного архива

«Бодибилдинг помогал выжимать из себя негатив, а вегетарианство — стать бодрее»

В юности Людмила Литвинская пробовала разные виды фитнеса и бодибилдинг. Но по-настоящему увлеклась спортом около десяти лет назад, в то время, когда и перешла на вегетарианство.

Это был самый сложный в ее жизни период, в детали которого Людмила посвящает лаконично и неохотно. Во время учебы в Бобруйском художественном колледже вышла замуж, родила сына Алексея, а второму малышу не суждено было увидеть свет… Нарастающие проблемы в семье в конце концов привели к разводу, и как итог — психологическое состояние, которого и врагу не пожелаешь. Плюс ко всему ухудшилось здоровье.

— В таких ситуациях принято бежать к врачам за лечением, а к подружкам — изливать душу, — рассказывает Людмила. — Я решила, что со своими проблемами, особенно внутренними, должна справиться самостоятельно, тем более когда ответственная не только за себя, но за маленького сына.



Фото: bisonrace.by

Мучительные поиски методов восстановления привели вначале к йоге. Но асаны и пранаямы быстро наскучили. Из йогической системы оставила себе «в пользование» упражнения на растяжку и вегетарианство.

— Отказ от мяса прошел совершенно безболезненно, — рассказывает героиня. — А вот от рыбы отучала себя постепенно.

Сейчас в меню Людмилы из животных продуктов только изредка бывают сыр или яйца. В основном ест овощные салаты, бобовые, зерновые каши, приготовленные в пароварке, проросшие злаки и фрукты. Говорит, что в результате самочувствие ее заметно улучшилось, появилась приятная легкость и бодрость в теле. А тренажерный зал помог «выжать» из себя депрессию и негативные мысли.

— Болели мышцы, болели суставы, все тело ныло от макушки до пяток, но на душе с каждым разом становилось радостнее. К тому же фигура становилась приятно подтянутой, приобретала красивый тонус.



Фото: из личного архива

А однажды девушка увидела по телевизору бегущих марафон. Застыла в восхищении: как же это красиво! Подумала: разве это реально — обычному человеку пробежать 42 километра? Попробовала сама преодолеть короткую дистанцию — через пять минут стала задыхаться, расстроилась: «Не мое!». Но спустя полгода решила: нехорошо сразу опускать руки, надо тренировать выносливость с помощью регулярных тренировок.

Организованности Людмилы любой зожник позавидует. Занимается сама, без тренера, в одиночку, и при этом строго пять-шесть раз в неделю. Пробежки 10−15 км, растяжка, общая физподготовка, упражнения на турниках и брусьях, бассейн и велосипед. Ежедневно по 1−2 часа.

— Как же ты себя мотивируешь?

— Придумываю цель — например, подтянуться десять раз на перекладине или подготовиться к соревнованиям. Когда есть задача, процесс становится интересным. К тому же, не хочется ударить в грязь лицом перед другими спортсменами.

«Самая старшая, но в числе первых»



Фото: из личного архива

Сегодня на счету Людмилы участие в трех марафонах.

— Мелочь, конечно, — скромно оценивает она свои результаты. — Но я ведь любитель, к тому же, на этом останавливаться не собираюсь.

Последние несколько лет спортивный интерес Людмилы Литвинской сосредоточен на экстремальных гонках.

— Эмоции, которые там переживаешь, всплеск адреналина — лучшая награда за все каждодневные усилия.



Фото: bisonrace.by

Гонки с препятствиями — травмоопасный вид спорта. На Bison Race, к примеру, надо пробежать 12 километров по сложному ландшафту, попутно преодолевая 40 препятствий, среди которых бег в гору с 20-килограммовым мешком на плечах, кантование шин, прохождение различных рукоходов и высоких стен.

Людмила Литвинская далеко не единственная женщина на этих соревнованиях. Но она из всех участниц самая старшая — отметила 41-й день рождения. Из-за того, что равных ей по возрасту нет, участвует вместе с 30-летними, поэтому на победу рассчитывать еще сложнее. Тем не менее, в ее личной копилке достижений — четыре первых места, одно второе и три третьих.



Фото: из личного архива

Долгое время Людмила не могла проходить один из сложных для нее этапов гонок — плавание.

— У меня был жуткий страх подныривать под бидоны в холодной воде. Но я себе сказала — выходи из зоны комфорта, сделай то, чего боишься! Нашла тренера по плаванию, занималась, и в итоге в этом году успешно прошла и этот этап. Вы знаете, зауважала саму себя!

«Буду, как Мадонна Будер»

Свой растущий интерес к жизни Людмила Литвинская напрямую связывает с десятилетним стажем вегетарианства и физической активности.



Фото: из личного архива

— Вегетарианцы более выносливые. Не раз слышала в свой адрес от мужчин-спортсменов реплики совет: «Ела бы мясо, то показала бы лучший результат!». Но мне важнее не столько победа, сколько стать лучше той, которой я была вчера.

А несколько лет назад Людмила встретила мужчину-единомышленника. Они купили домик на хуторе, в живописнейшем месте у Днепра, и обустраивают его с учетом любви к ЗОЖ. Оборудуют спортивную площадку, а внутри — небольшой тренажерный зал. Нынешний спутник жизни Александр тоже вегетарианец, атлет-любитель, поэтому на почве ежедневного меню и физических нагрузок у них разногласия исключены.

Образец здорового образа жизни для Людмилы — католическая монахиня Мадонна Будер, которая пришла в спорт, когда ей было за пятьдесят и финишировала в более чем 45 гонках триатлона Ironman .



Фото: из личного архива

— Мечтаю, как она, тоже пробежать в Ironman, — делится Людмила. — Глядя на Мадонну, я моделирую собственную старость: активную, бодрую, ломающую все существующие стереотипы. Если мне сегодня 41, а я чувствую себя лучше, чем в 25, почему бы и в золотом возрасте не сохранять такое самочувствие и настрой? Иногда, признаюсь, приходит даже мысль, что лучше умереть на беговой дорожке, чувствуя ветер в лицо, чем вялым и дряблым овощем на мягкой кровати.