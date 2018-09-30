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Серена Уильямс спела и снялась топлес для борьбы с раком груди
Бывшая первая ракетка мира, многократная победительница турниров «Большого шлема» и 4-кратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс приняла участие в социальной компании I Touch Myself Project, направленной на привлечение внимания к борьбе с раком груди.
В видеоролике Серена Уильямс исполнила отрывок из песни I Touch Myself группы Divinyls. Именитая теннисистка, которой 26 сентября исполнилось 37 лет, снялась на видео топлес.
Видео:
Серена Уильямс подчеркнула, что этот ролик — напоминание для женщин регулярно следить за своим здоровьем, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.
К созданию этого видео Серену побудил пример австралийской певицы и актрисы, вокалистки группы Divinyls Крисси Амфлетт, которая скончалась от рака молочной железы в 2013 году.
Серена Уильямс в марте этого года
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Серена Уильямс приняла участие в социальной компании I Touch Myself Project, направленной на привлечение внимания к борьбе с раком груди.
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