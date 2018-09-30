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Бонд - зомби, Рыбакин - вампир: в этом году Хеллоуин пройдет в Минск-Арене
В этом году
По традиции празднования Хеллоуина 31 октября независимо от дня недели молодежь наряжается в костюмы и выходит на улицу в поисках интересных событий. Только вот сам День всех святых в Минске, как правило, отпраздновать негде — все мероприятия в основном проходят в барах и в выходные дни.
В этом году Хеллоуин пройдет в Минск-Арене: праздник централизованно будет отмечаться в городском масштабе. Перед началом шоу гости праздника смогут поучаствовать в квестах, пройти «лабиринт Дракулы», принять участие в конкурсе на лучший костюм, попробовать уникальные напитки, стать одним из персонажей в активных зонах известных брендов. Программа будет состоять из двух масштабных частей — Ледового шоу и вечеринки Undead Party.
Ледовое шоу
31 октября в Минск-Арене пройдет показ мюзикла «Дракула. История вечной любви». В его подготовке принимали участие такие артисты, как Иван Охлобыстин, Александр Красовицкий, лидер группы Animal ДжаZ, Хелависа, солистка группы «Мельница» и другие. Главные роли в спектакле исполняют известные мировые и российские фигуристы, акробаты и воздушные гимнасты. Необычные эффекты поможет создать технология 3D-mapping, которая из восьми проекторов построит один большой динамический экран с меняющимися декорациями. Ледовое шоу с успехом гастролировало по всей России и наконец посетит Минск.
Undead Party
По завершении ледового представления праздник Хеллоуин продолжится в Минск-Арене уже на вечеринке Undead Party, где гости смогут выбрать, на чьей они стороне — вампиров или зомби. Ведущий-вампир на первой сцене — Артем Рыбакин — создаст атмосферу драйва с известными DJ Mikis и DJ Mouse, ведущий-зомби — Андрей Бонд — будет пугать гостей вместе с популярными DJ Alex Mad и DJ Gleb Glebov. Вечеринка будет сопровождаться эксклюзивным показом постановок экспериментального театра T(e)=Art — фрик-театра, который организовывает одни из самых завораживающих и страшных вечеринок в городе.
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31 октября можно будет нестандартно отпраздновать Дня всех святых в городских масштабах.
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