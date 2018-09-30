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Работница лакокрасочного цеха «Могилевдрева», в котором 25 сентября произошло ЧП, умерла в эти выходные.

Об этом сообщила БЕЛТА представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, что в результате взрыва и пожара в цеху пострадали шесть человек. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия), продолжается под личным контролем главы СК Ивана Носкевича.