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В больнице скончалась одна из пострадавших при взрыве на "Могилевдреве"
01.10.2018 11:40 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Работница лакокрасочного цеха «Могилевдрева», в котором 25 сентября произошло ЧП, умерла в эти выходные.
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Напомним, что в результате взрыва и пожара в цеху пострадали шесть человек. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия), продолжается под личным контролем главы СК Ивана Носкевича.
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Работница лакокрасочного цеха «Могилевдрева», в котором 25 сентября произошло ЧП, умерла в эти выходные.
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