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В Лельчицком районе девушка на Fiat выскочила на встречку - и прямо в Iveco. Погибла ее пассажирка
В Лельчицком районе девушка-водитель на Fiat вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус. Погибла 70-летняя пассажирка,
Трагедия произошла 28 сентября примерно в 17.30 на дороге Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины.
25-летняя водитель Fiat на закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Iveco. Сама девушка и ее 70-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их увезли в больницу — там пенсионерка умерла.
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25-летняя водитель Fiat на закруглении дороги не справилась с управлением.
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