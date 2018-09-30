В Лельчицком районе девушка на Fiat выскочила на встречку - и прямо в Iveco. Погибла ее пассажирка

В Лельчицком районе девушка-водитель на Fiat вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус. Погибла 70-летняя пассажирка, сообщает ГАИ.





Трагедия произошла 28 сентября примерно в 17.30 на дороге Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины.

25-летняя водитель Fiat на закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Iveco. Сама девушка и ее 70-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их увезли в больницу — там пенсионерка умерла.



