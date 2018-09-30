Александра Саснович пробилась во второй круг теннисного турнира в Пекине

В матче первого круга Александре Саснович (32-е место в рейтинге WTA) противостояла румынка Михаэла Бузарнеску (24). Белоруска доминировала на корте на протяжении всего матча и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:1.

Во втором круге турнира в Пекине Александра Саснович попытается обыграть седьмую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову. Со второго круга стартует и Арина Соболенко, поднявшаяся на 16-ю позицию в рейтинге WTA благодаря победному турниру в Ухане. Ее первой соперницей станет испанка Гарбинье Мугуруса (15).

Оба матча с участием наших теннисисток предварительно состоятся 2 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время. Победительница турнира определится 7 октября.

Отметим, что Арина Соболенко борется за попадание в восьмерку лучших в чемпионской гонке, которые примут участие в финальном турнире сезона в Сингапуре в конце октября. Пока наша спортсменка на 11-м месте в данном рейтинге. В случае успешного выступления в Пекине белоруска практически гарантированно попадет на эти престижные соревнования.

А вот еще одна белоруска Лидия Морозова уступила на стадии первого круга турнира в Пекине в парном разряде. В дуэте с японкой Сюко Аояма наша спортсменка не смогла обыграть американку Ракель Атаво и немку Анну-Лену Гренефельд – 6:3, 4:6, 3:10.

Виктория Азаренко и Вера Лапко на этой неделе не принимают участия в турнирах. Отметим, что в обновленном рейтинге благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Ташкенте Вера Лапко замкнула топ-60. Это пока наивысшая позиция для 20-летней спортсменки. Виктория Азаренко опустилась на одну строку и занимает 55-е место.