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Александра Саснович пробилась во второй круг теннисного турнира в Пекине

01.10.2018 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Александра Саснович пробилась во второй круг теннисного турнира в Пекине
Фото из открытых источников

В матче первого круга Александре Саснович (32-е место в рейтинге WTA) противостояла румынка Михаэла Бузарнеску (24). Белоруска доминировала на корте на протяжении всего матча и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:1.

Александра Саснович пробилась во второй круг теннисного турнира в Пекине Арина Соболенко завоевала титул на престижном теннисном турнире в Ухане

Во втором круге турнира в Пекине Александра Саснович попытается обыграть седьмую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову. Со второго круга стартует и Арина Соболенко, поднявшаяся на 16-ю позицию в рейтинге WTA благодаря победному турниру в Ухане. Ее первой соперницей станет испанка Гарбинье Мугуруса (15).

Оба матча с участием наших теннисисток предварительно состоятся 2 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время. Победительница турнира определится 7 октября.

Отметим, что Арина Соболенко борется за попадание в восьмерку лучших в чемпионской гонке, которые примут участие в финальном турнире сезона в Сингапуре в конце октября. Пока наша спортсменка на 11-м месте в данном рейтинге. В случае успешного выступления в Пекине белоруска практически гарантированно попадет на эти престижные соревнования.

А вот еще одна белоруска Лидия Морозова уступила на стадии первого круга турнира в Пекине в парном разряде. В дуэте с японкой Сюко Аояма наша спортсменка не смогла обыграть американку Ракель Атаво и немку Анну-Лену Гренефельд – 6:3, 4:6, 3:10.

Виктория Азаренко и Вера Лапко на этой неделе не принимают участия в турнирах. Отметим, что в обновленном рейтинге благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Ташкенте Вера Лапко замкнула топ-60. Это пока наивысшая позиция для 20-летней спортсменки. Виктория Азаренко опустилась на одну строку и занимает 55-е место.

 
 
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