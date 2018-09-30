Игорь Криушенко вызвал 23 футболиста на матчи против Люксембурга и Молдовы

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился со списком игроков, вызванных на матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сбор главной команды страны продлится с 8 по 16 октября. Наша дружина разместится в отеле «Робинсон клаб», и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Матчи Лиги наций УЕФА против Люксембруга и Молдовы состоятся 12 и 15 октября соответственно на стадионе «Динамо» и начнутся в 21.45 по белорусскому времени.

Главный тренер включил в итоговый состав национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова).

Нападающие: Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).