Увеличена тарифная ставка для бюджетников

С 1 октября в Беларуси вырастет тарифная ставка 1 разряда для работников бюджетных организаций.

Такие изменения обусловлены постановлением Совмина страны от 31 августа, где указано, что ставка будет составлять 35,5 рублей. Результатом станет повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетных организаций.

Размер тарифной ставки повысится с 34 рублей до 35,5 рублей. По сравнению с августом в октябре прирост зарплаты у работников бюджетной сферы увеличится от 11% до 46%.