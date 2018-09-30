Референдум в Македонии: большинство проголосовало за договор с Грецией и вступление в НАТО и ЕС

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Об этом сообщил премьер Македонии Зоран Заев. Теперь конституционные изменения должен принять парламент.

Референдум должен был разрешить почти тридцатилетний спор между Грецией и Македонией по поводу названия последней, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. 17 июня стороны подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики - "Республика Северная Македония".

Консенсус в этом вопросе имеет для Македонии большое политическое значение, позволяя ей вступить в НАТО и ЕС. До их пор соответствующее решение блокировалось Грецией.

Референдум в Македонии прошел в минувшее воскресенье. Вопрос был сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой республикой?".

"Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии. На референдуме сегодня проголосовали свыше 650 тысяч граждан. Из тех, кто голосовал, свыше 90% высказались за и считают, что Республика Македония должна принять договор с Грецией и стать членом НАТО и ЕС", — цитирует премьер Македонии РИА Новости .