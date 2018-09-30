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В Воложинском районе погиб мотоциклист, ударившись головой о бордюр

01.10.2018 12:23 — Разное | Аргументы и факты  
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В Воложинском районе погиб мотоциклист, ударившись головой о бордюр
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, мотоцикл Honda CBR 1000F под управлением 37-летнего мужчины двигался по автодороге «Воложин-Вишнево-Клим». Неподалеку от деревни Минти водитель выбрал слишком большую скорость, допустил занос мотоцикла и опрокинулся.

В Воложинском районе погиб мотоциклист, ударившись головой о бордюр В Пуховичском районе мотоциклист попал в смертельное ДТП

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист ударился головой о бордюр. Несмотря на то, что мужчина был в шлеме, травма оказалась смертельной для него.

Также пострадала 24-летняя пассажирка мотоцикла. С многочисленными переломами она попала в больницу.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

 
 
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