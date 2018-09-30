В Воложинском районе погиб мотоциклист, ударившись головой о бордюр

Как стало известно, мотоцикл Honda CBR 1000F под управлением 37-летнего мужчины двигался по автодороге «Воложин-Вишнево-Клим». Неподалеку от деревни Минти водитель выбрал слишком большую скорость, допустил занос мотоцикла и опрокинулся.

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист ударился головой о бордюр. Несмотря на то, что мужчина был в шлеме, травма оказалась смертельной для него.

Также пострадала 24-летняя пассажирка мотоцикла. С многочисленными переломами она попала в больницу.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.