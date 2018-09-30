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В Березовском районе легковушка при обгоне врезалась в поворачивающий ЗИЛ: пострадали два человека
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 30 сентября в Березовском районе. Об этом
Около 17.45 водитель Renault ехал по трасса Р84 Береза — Дрогичин и на 2-м километре дороги, выполняя маневр обгона на обозначенном перекрестке, столкнулся с поворачивающим налево попутным ЗИЛом, которым управлял 20-летний парень.
В результате ДТП 69-летний водитель легковушки и его 70-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
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Авария произошла днем 30 сентября на 2-м километре трассы Р84 Береза - Дрогичин.
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