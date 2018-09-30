В Березовском районе легковушка при обгоне врезалась в поворачивающий ЗИЛ: пострадали два человека

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 30 сентября в Березовском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Около 17.45 водитель Renault ехал по трасса Р84 Береза — Дрогичин и на 2-м километре дороги, выполняя маневр обгона на обозначенном перекрестке, столкнулся с поворачивающим налево попутным ЗИЛом, которым управлял 20-летний парень.

В результате ДТП 69-летний водитель легковушки и его 70-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.