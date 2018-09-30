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Билеты на первый концерт закончились: "Уральские пельмени" выступят в Минске дважды за один день
Выступление юмористического коллектива
Билеты на предъюбилейное шоу популярных юмористов раскупили практически за месяц, свободных мест уже не осталось. Но для поклонников «Пельменей» организаторы объявили еще один концерт, который пройдет в 15.30. Билеты на дополнительное шоу уже в продаже.
«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, организованное в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют собственное одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС. Актерский костяк коллектива сложился еще в 1990-х году, в постКВНовской творческой деятельности были приглашены еще ряд актеров и актрис.
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Популярные юмористы выступят во "Дворце Республики" 26 октября: второй концерт запланирован на 15.30.
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