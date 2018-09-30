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Билеты на первый концерт закончились: "Уральские пельмени" выступят в Минске дважды за один день

01.10.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Выступление юмористического коллектива «Уральские пельмени» в Минске пройдет в этом году с аншлагом: все билеты на вечерний концерт 26 октября во «Дворце Республики» уже распроданы. Организаторы объявили дополнительный концерт, который состоится в этот же день в 15.30.

Билеты на предъюбилейное шоу популярных юмористов раскупили практически за месяц, свободных мест уже не осталось. Но для поклонников «Пельменей» организаторы объявили еще один концерт, который пройдет в 15.30. Билеты на дополнительное шоу уже в продаже.

«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, организованное в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют собственное одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС. Актерский костяк коллектива сложился еще в 1990-х году, в постКВНовской творческой деятельности были приглашены еще ряд актеров и актрис.

Когда: 26 октября, 15.30.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 80 до 140 рублей.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Популярные юмористы выступят во "Дворце Республики" 26 октября: второй концерт запланирован на 15.30.
 
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