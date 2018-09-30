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Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН
01.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте завершился 14 республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН на приз С.И.Василевского.
Торжественная церемония награждения победителей прошла в УВД Брестского облисполкома.
По результатам смотра-конкурса победителем стала объединенная команда УВД Брестского облисполкома.
На втором месте – объединенная команда ГУВД Минского горисполкома. Третье место заняла объединенная команда УВД Витебского облисполкома.
Победители и призеры смотра-конкурса получили из рук заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности генерал-майора милиции Николая Мельченко дипломы, кубки и медали.
А команда-победитель – ключи от нового патрульного автомобиля.
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В Бресте завершился 14 республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН на приз С.И.Василевского. ...
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