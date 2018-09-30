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Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН

01.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте завершился 14 республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН на приз С.И.Василевского.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59300.php

Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН

Торжественная церемония награждения победителей прошла в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59300.php

Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН

По результатам смотра-конкурса победителем стала объединенная команда УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59300.php

Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН

На втором месте – объединенная команда ГУВД Минского горисполкома. Третье место заняла объединенная команда УВД Витебского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59300.php

Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН

Победители и призеры смотра-конкурса получили из рук заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности генерал-майора милиции Николая Мельченко дипломы, кубки и медали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59300.php

Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН

А команда-победитель – ключи от нового патрульного автомобиля.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте завершился 14 республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников ППСМ и ОМОН на приз С.И.Василевского. ...
 
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