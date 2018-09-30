Рубеж с Евросоюзом - подразделения Брестской погрангруппы

Рубеж с Евросоюзом - это не только линейные подразделения, обеспечивающие сухопутный и речной участки,но,прежде всего, пограничные пункты пропуска, значение которых для Беларуси как государства в центре Европы трудно переоценить. В составе Брестской Краснознаменной пограничной группы находится семь отделений пограничного контроля,личный состав которых несет службу непосредственно на транспортных участках,связывающих нашу страну с Польшей.



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Среди контролерских подразделений Брестской погрангруппы особое положение занимает отделение пограничного контроля "Брест- пассажирская станция". Оно по праву считается "патриархом" белорусской службы погранконтроля. Это подразделение с абсолютно уникальной биографией,официальное начало которой положено в 1944 году.



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За более чем век на станции побывали российские и германские императоры, политический государственные деятели- от Ю.Пилсудского и И.В. Сталина до советских генсеков и руководителей ряда ведущих государств Европы,Юго-Восточной Азии.Латинской Америки и т.д.



В наше время Брестский железнодорожный вокзал,нареченный в советскую эпоху "западными воротами державы",сохраняет свое исключительное значение. Теперь это современный комплекс,который после глубокой реконструкции и всесторонней модернизации считается одним из лучших в Восточной и Центральной Европе.



Через станцию Брест Центральный ежегодно проходит свыше 50 тысяч пассажирских вагонов, в них следует более одного миллиона пассажиров. При этом число людей,пересекающих границу в поездах местного следования ( до приграничных станций Республики Польша), примерно равно количеству пассажиров поездов дальнего следования,курсирующих между столицами и крупными городами СНГ и стран Евросоюза.



Пограничники широко используют технические средства контроля, в том числе портативные компьютеры, экспресс-анализаторы для выявления наркотических веществ и драгметаллов и современны приборы.